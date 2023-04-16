تعادل سلبي لنابولي يغضب سباليتي قبل موقعة دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي أن فريقه افتقد اللمسة الحاسمة خلال التعادل دون أهداف مع فيرونا المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إذ سدد فريقه المتصدر مرة واحدة فقط داخل المرمى، أمس السبت، ونابولي هو الأكثر تسجيلًا للأهداف بين فرق الدوري هذا الموسم، لكنه عجز عن هز الشباك ثلاث مرات في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات.

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وأبلغ سباليتي الصحفيين: «انخفضت الجودة أكثر من أي وقت مضى، وجدنا بعض المساحات لكن لم نلعب جيدًا في هذه المساحات، واجهنا الكثير من الصعوبات أمام هذا الأداء من فيرونا الذي أغلق المساحات وأضاع الوقت، ونحن لم نتحل بالكفاءة المعتادة»، حسب «رويترز».

لكن التعادل السلبي شهد عودة الهداف فيكتور أوسيمين بعد طول انتظار عقب غيابه بسبب مشكلة عضلية، وعن قراره بالدفع بالمهاجم النيجيري الذي غاب عن مباراتي ميلان وليتشي في الدوري، قال «احتاج لاسترداد الثقة، في آخر 25 دقيقة أظهر أن لديه قدرات أعلى من الآخرين، فيكتور يجلب لنا القوة والحماس».

وعقب الخسارة بهدف من ميلان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، سيواجه نابولي تحديًا كبيرًا على أرضه في الإياب، وتابع «في لقاء الثلاثاء، يجب أن نظهر قدراتنا والأداء الخططي السليم».