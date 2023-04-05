دورة تشارلستون للتنس: أنس جابر تبلغ الدور الثالث وميار شريف تودع مبكرا

القاهرة - بوابة الوسط

فازت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر الثلاثاء على الأوكرانية ليسيا تسورينكو خلال منافسات دورة تشارلستون الأمريكية للتنس ذات الـ500، لتبلغ بذلك الدور الثالث من البطولة وتحافظ على رتبتها الخامسة عالمياً، في المقابل، ودعت المصرية ميار شريف الدورة مبكراً بخسارتها أمام بادوسا المصنفة 12 عالمياً.

بعد غيابها عن دورتين متتاليتين بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة، وقّعت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالمياً على عودة قوية إلى بطولة تشارلستون الأمريكية لكرة التنس بفوزها على الأوكرانية ليسيا تسورينكو بمجموعتين دون ردّ بواقع ستة لثلاثة في المجموعتين، فيما خرجت المصرية ميار شريف من الدور الأول بخسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا بستة لثلاثة وستة لواحد، وفق «فرانس برس».

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في المباراة الأولى، حققت جابر المصنفة ثانياً في الدورة الأمريكية فوزها الرابع فقط في ثماني مباريات خاضتها حتى الآن هذا العام، عندما تغلبت على تسورينكو خلال ساعة و28 دقيقة في ثاني مواجهة بينهما.

وثأرت التونسية التي غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من الأوكرانية التي كانت حسمت المواجهة الأولى بينهما في دور الـ32 لدورة دبي عام 2018.

عودة جابر للمنافسات

وعادت جابر التي أُعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الثماني الأوليات إلى المنافسات في دورة إنديان ويلز الأمريكية للألف وخرجت من الدور الثالث، ثم ودّعت دورة ميامي للألف أيضاً من الدور الثاني.

يذكر أن جابر حققت نتائج إيجابية في تشارلستون في الموسمين الماضيين حيث بلغت المباراة النهائية العام الماضي والدور نصف النهائي في العام الذي سبقه.

كما بلغت جابر المباراة النهائية للدورة ذاتها عام 2021 عندما كانت ضمن دورات الـ250.

وتلتقي جابر في الدور المقبل مع الأمريكية كارولين دوليهايد المشاركة ببطاقة دعوة أو التشيكية ليندا فروهفيرتوفا.

ميار تودع المنافسة

وودعت شريف الدورة مبكراً بسقوطها أمام بادوسا الثانية عشرة بنتيجة الشوطين ستة لثلاثة وستة لواحد.

وهي المرة الثانية التي تسقط فيها شريف أمام بادوسا بعد الأولى في ربع نهائي دورة لييدا الإسبانية عام 2013.