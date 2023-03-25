أنس جابر تودع دورة ميامي للتنس من المباراة الأولى وتمنح غراتشيفا فرصة الثأر

القاهرة - بوابة الوسط

ودّعت التونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميًا، دورة ميامي للألف في كرة المضرب من مباراتها الأولى، بخسارتها أمام الروسية فارفارا غراتشيفا المتأهلة من التصفيات بنتيجة ساحقة (2-6، 2-6) في الدور الثاني، الجمعة، فيما عبر الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف الأول عالميًا إلى الدور الثالث بفوزه السهل على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس (6-0، 6-2).

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يعد العام 2022 مميزا وشهد وصولها إلى نهائيين في البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس بالإضافة إلى تحقيقها أول لقب في دورات الألف في مدريد، تستمر معاناة جابر في 2023. واستهلت العام في المركز الثاني في التصنيف العالمي، لكنها خرجت من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة وغابت بعدها عن الملاعب، بسبب جراحة في ركبتها حتى دورة إنديان ويلز للألف عندما خرجت من الدور الثالث، لتخسر المركز الرابع في التصنيف وتتراجع للخامس مطلع الأسبوع الجاري، حسب «فرانس برس».

وبعد الخيبة في كاليفورينا، أملت في تحسين نتيجتها في الساحل الآخر من الولايات المتحدة في ميامي، لكنها خرجت من الامتحان الأول مع إعفاء المصنفين والمصنفات الأوائل من الدور الأول. وثأرت غراتشيفا (54 عالميًا) من جابر التي أسقطتها في الدور الـ32 من دورة مدريد العام الماضي، في طريق التونسية إلى لقبها الأول في دورات الألف.

كما ودعت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة الخامسة أمام الرومانية سورانا كيرستيا (2-5 و3-6) التي كانت قد أقصتها من ثمن نهائي أنديان ويلز.