أجاكسيو الفرنسي يعلن عودة الجزائري يوسف بلايلي بعد بيان إنهاء شائعة التمرد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي أجاكسيو الفرنسي عودة مهاجمه الجزائري يوسف بلايلي، بعد تأخره عن اللحاق بصفوفه إثر فترة التوقف الدولية مع منتخب بلاده، مما أثار تكهنات حول تمرده على إدارته.

كتب أجاكسيو، الأربعاء، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «قرر النادي يوم الثلاثاء 28 مارس الماضي، منح يوسف بلايلي بضعة أيام إضافية، بسبب إصابته في العضلة المقرّبة. أبلغ الطاقم الطبي والرياضي وتابعوا رعاية اللاعب»، حسب «فرانس برس».

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تابع النادي: «استقبل المدرب أوليفييه بانتالوني والمنسق الرياضي يوهان كافالي، يوسف بلايلي، بسبب تأخره 48 ساعة عن الموعد المتفق عليه. يوسف الآن في مرحلة إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي».

وكانت جريدة «ليكيب» الفرنسية قد كشفت قبل يومين إرسال اللاعب الذي سجل 6 أهداف في 16 مباراة لنادي جزيرة كورسيكا، صورة للموجات فوق الصوتية تثبت إصابته، لكنه اتخذ قرار العلاج في الجزائر بنفسه إلى جانب عائلته، فيما تعين عليه الحصول على طلب مسبق من إدارته.