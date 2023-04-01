جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير

القاهرة - بوابة الوسط

سينطلق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن للمرة الأولى من المركز الأول في جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، فيما عانى زميله في فريق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس السبت في التجارب الرسمية لينطلق من الخط الأخير.

في ظروف ملبدة بالغيوم والأجواء الباردة، حل ثنائي مرسيدس البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، في المركزين الثاني والثالث، فيما سينطلق مفاجأة الموسم الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو (أستون مارتن) من المركز الرابع، وفق «فرانس 24».

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ويمكن لمرسيدس تنفس الصعداء بعد بداية موسم مخيبة، شهدت تتويج فيرستابن في البحرين وبيريس في السعودية.

حل هاميتلون خامساً في أول جولتين وراسل سابعاً في البحرين ورابعاً في جدة.

مرّة جديدة تفوقت مرسيدس على غريمتها التاريخية فيراري، إذ حل الإسباني كارلوس ساينس خامساً وزميله شارل لوكلير من موناكو سابعاً.

المرة الثانية هذا الموسم لفيرستابن

وهذه المرة الثانية هذا الموسم ينطلق فيرستابن، بطل العالم في آخر موسمين من المركز الأول، والثانية والعشرين في مسيرته، معادلاً انطلاقات ألونسو الذي حل ثالثاً في السباقين الافتتاحيين.

انطلق من المركز الخامس عشر في جدة، بعد مشكلات ميكانيكية، فتخطى السائق تلو الآخر ليحل ثانياً وراء بيريس.

وسجل السائق البالغ 25 عاماً زمناً قدره 1:16.732 دقيقة، بفارق 236 بالألف من الثانية عن راسل.

قال فيرستابن «أعتقد أن اللفة الأخيرة كانت جيدة جداً. نهاية الأسبوع كانت قاسية في ظل العمل لاستخدام الإطارات المناسبة».