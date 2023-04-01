  • Alwasat News
Atwasat

جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 04:40 مساء
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير
سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سينطلق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن للمرة الأولى من المركز الأول في جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، فيما عانى زميله في فريق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس السبت في التجارب الرسمية لينطلق من الخط الأخير.

في ظروف ملبدة بالغيوم والأجواء الباردة، حل ثنائي مرسيدس البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، في المركزين الثاني والثالث، فيما سينطلق مفاجأة الموسم الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو (أستون مارتن) من المركز الرابع، وفق «فرانس 24».

- جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن وألونسو يسيطران على التجارب الحرة
- فيرستابن غير جاهز لانطلاق جائزة أستراليا

ويمكن لمرسيدس تنفس الصعداء بعد بداية موسم مخيبة، شهدت تتويج فيرستابن في البحرين وبيريس في السعودية.

حل هاميتلون خامساً في أول جولتين وراسل سابعاً في البحرين ورابعاً في جدة.

مرّة جديدة تفوقت مرسيدس على غريمتها التاريخية فيراري، إذ حل الإسباني كارلوس ساينس خامساً وزميله شارل لوكلير من موناكو سابعاً.

المرة الثانية هذا الموسم لفيرستابن
وهذه المرة الثانية هذا الموسم ينطلق فيرستابن، بطل العالم في آخر موسمين من المركز الأول، والثانية والعشرين في مسيرته، معادلاً انطلاقات ألونسو الذي حل ثالثاً في السباقين الافتتاحيين.

انطلق من المركز الخامس عشر في جدة، بعد مشكلات ميكانيكية، فتخطى السائق تلو الآخر ليحل ثانياً وراء بيريس.

وسجل السائق البالغ 25 عاماً زمناً قدره 1:16.732 دقيقة، بفارق 236 بالألف من الثانية عن راسل.

قال فيرستابن «أعتقد أن اللفة الأخيرة كانت جيدة جداً. نهاية الأسبوع كانت قاسية في ظل العمل لاستخدام الإطارات المناسبة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية

شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية
ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان

250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي

عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي
«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
«ما وراء التاريخ»: البردي

«ما وراء التاريخ»: البردي
الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات

الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات
«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة

«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
السيتي يقسو على يوم الأرقام القياسية لصلاح بدك حصون ليفربول برباعية
السيتي يقسو على يوم الأرقام القياسية لصلاح بدك حصون ليفربول ...
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
دوري السلة الأميركي: ليكرز يعزز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بفوز على تمبروولفز
دوري السلة الأميركي: ليكرز يعزز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية ...
دورة ميامي للتنس: ميدفيديف يتأهل للنهائي ويلاقي سينر
دورة ميامي للتنس: ميدفيديف يتأهل للنهائي ويلاقي سينر
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف التحريات
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف ......
المزيد
مدرب تشيلسي يثير الشكوك حول مستقبل ماونت وكوفاسيتش
مدرب تشيلسي يثير الشكوك حول مستقبل ماونت وكوفاسيتش...
أوناي إيمري: حاولنا التعاقد مع فيليكس في يناير
أوناي إيمري: حاولنا التعاقد مع فيليكس في يناير...
دوري أبطال أفريقيا: الرجاء المغربي متصدراً والزمالك يودع ثالثاً
دوري أبطال أفريقيا: الرجاء المغربي متصدراً والزمالك يودع ......
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير...
دورة ميامي للتنس: ميدفيديف يتأهل للنهائي ويلاقي سينر
دورة ميامي للتنس: ميدفيديف يتأهل للنهائي ويلاقي سينر...
المزيد