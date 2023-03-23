معركة الاستحواذ على مانشستر يونايتد تحتدم بين جاسم وراتكليف

القاهرة - بوابة الوسط

احتدمت معركة الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، حيث يستعد المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف لرفع عرضيهما المقدمين من أجل شراء بطل الفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في 20 مناسبة.

وأفادت شبكة «بي بي سي» أن الطرفين يستعدان لرفع العرضين الأوليين اللذين تقدما بهما سابقاً، بعدما مُدِدَت المهلة النهائية المحددة الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش من يوم الأربعاء من قبل مصرف «راين» الاستثماري الأميركي الذي يساعد في عملية بيع النادي، وذلك بعد التباس بشأن موعد المهلة القصوى، وفق «فرانس برس».

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وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أيضاً أن الشيخ جاسم وراتكليف حصلا على تمديد من أجل تقديم عرضيهما الجديدين، فيما أشارت «بي بي سي» الى أنه لم يتم توضيح الموعد النهائي الجديد.

وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، قدّم منتصف فبراير الماضي عرضاً أولياً للاستحواذ على «الشياطين الحمر»، على غرار مجموعة «إينيوس» للبيتروكيماويات برئاسة مالكها الملياردير راتكليف.

أكبر صفقة في التاريخ

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية، الأربعاء أن العرضين الجديدين قد يتخطيان 5.7 مليار يورو، ما يعني أنه في حال تمت الموافقة على أحدهما، ستكون أكبر صفقة لشراء أي ناد في العالم في لعبة جماعية تاريخيا.

وكشف مصدر مقرب من الشيخ جاسم لوكالة «فرانس برس» الأربعاء أن رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي واثق بأنه «تقدم بأفضل عرض للنادي، ولأنصاره والمجتمع المحلي».

وختم «المراحل المقبلة تتعلق بالبائع ولا ننتظر جوابا سريعا».

العرضان الأوليان لم يرتقيا للتطلعات

ولم يصل أي من العرضين الأوليين إلى عتبة الستة مليارات جنيه إسترليني المحددة من قبل عائلة غلايزر الأميركية المالكة للنادي منذ 2005 والتي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد بعدما غاب الفريق عن ألقاب الدوري الممتاز منذ 2013، ولم يفز بأي لقب منذ 2017، قبل أن ينجح مؤخراً في فك صيامه من خلال تتويجه بلقب كأس الرابطة.

وكشف الشيخ جاسم سابقاً أن العرض المقدم من قبله «يخطط لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى».