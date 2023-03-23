«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الشيخ القطري جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني عرضًا ثانيًا لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي العريق لكرة القدم، وفق ما كشف مصدر مقرب من الملف لوكالة «فرانس برس» مساء الأربعاء.

وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، قدّم منتصف فبراير الماضي عرضًا أوليًا للاستحواذ على بطل إنجلترا 20 مرة (رقم قياسي)، على غرار مجموعة «إينيوس» للبيتروكيماويات برئاسة مالكها الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وحددت عائلة غلايزر الأميركية المالكة الحالية للنادي، الساعة التاسعة بالتوقيتين المحلي وغرينيتش من الأربعاء كمهلة قصوى للراغبين بشراء النادي لتحسين عروضهم التي قدموها منتصف فبراير الماضي. وكشف المصدر لفرانس برس بأن الشيخ جاسم واثق بأنه تقدم بأفضل عرض.