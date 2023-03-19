دوري السلة الأميركي: رغم الخسارة .. سلتيكس يعبر إلى «بلاي أوف»

القاهرة - بوابة الوسط

حسم بوسطن سلتيكس بطاقته إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» رغم خسارته أمام يوتا جاز بـ117 نقطة مقابل 118 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مستفيدًا من خسارة ميامي هيت أمام شيكاغو بولز بـ99 نقطة مقابل 113.

وبات سلتيكس ثاني المتأهلين إلى الـ«بلاي أوف» في المنطقة الشرقية بعد ميلووكي باكس، والثالث بالمجمل بعد دنفر ناغتس الذي سقط السبت على أرض نيويورك نيكس بـ110 مقابل 116 نقطة، وفق «فرانس 24».

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وبدأ سلتيكس في طريقه إلى العودة منتصرًا من ملعب جاز بعدما تقدم على مضيفه بفارق 19 نقطة خلال الربع الثاني، لكن جايلن براون الذي سجل 25 نقطة، لم يحظ بالمساندة اللازمة من زميله جايسون تايتوم بعدما اكتفى الأخير بـ15 نقطة في 39 دقيقة.

ويدين جاز بفوزه الرابع والثلاثين في 70 مباراة إلى ووكر كيسلر الذي اعترض محاولة غرانت وليامس في الثانية الأخيرة من اللقاء، ليمنح فريقه الانتصار بفارق نقطة في لقاء برز فيه من ناحية الفريق الفائز الفنلندي لاوري ماركانن بتسجيله 28 نقطة مع 10 متابعات، إلى جانب تالين هورتن تاكر الذي أضاف 19 نقطة مع 7 متابعات.

وبدا سلتيكس متأثرًا بالإرهاق جراء خوضه ثلاث مباريات في أربع أمسيات، ما تسبب بتراجع أدائه في الشوط الثاني رغم جهود براون وغرانت وليامس الذي سجل 23 نقطة، بينها 7 ثلاثيات.

سيكسرز يحتاج إلى فوز وحيد

وبات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي يحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية أمام سلتيكس لكنه خاض مباراتين أكثر من الأخير، بحاجة إلى فوز وحيد كي يضمن تأهله أيضًا بعدما حقق السبت انتصاره الثامن تواليًا وجاء على حساب إنديانا بايسرز 141-121 بفضل الكاميروني جويل إمبيد (31 نقطة مع 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وتايريس ماكسي (31 نقطة).

وحقق جايلن برانسون عودة موفقة من الإصابة بقيادته نيويورك نيكس للفوز على ضيفه دنفر ناغتس 116-110 بعدما سجل 24 نقطة، ليلعب الدور الرئيسي في الهزيمة الخامسة لمتصدر المنطقة الغربية في آخر ست مباريات.