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جائزة السعودية الكبرى: سائق ريد بول ينطلق من المركز الأول

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 09:23 مساء
جائزة السعودية الكبرى: سائق ريد بول ينطلق من المركز الأول
سيارة المكسيكي سيرخيو بيريس سائق فريق ريد بول من سباق جائزة السعودية الكبرى، 18 مارس 2023. (الإنترنت)
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سينطلق المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول من المركز الأول في جائزة السعودية الكبرى الأحد، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد أن تصدر السبت التصفيات المؤهلة على حلبة كورنيش جدة التي خرج منها زميله بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين من جولتها الثانية، بعد مشكلة في المحرك وسينطلق من المركز الخامس عشر.

وحلّ شارل لوكلير من موناكو في المركز الثاني، لكن سائق فيراري سينطلق من المركز الثاني عشر بعد أن عوقب الأربعاء بإرجاعه عشرة مراكز على خط الانطلاق، بعدما اضطر إلى استبدال مكوّن التحكم الإلكتروني في وحدة الطاقة للمرة الثالثة هذا الموسم، متخطياً العدد المسموح به، وفق «فرانس برس».

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وسينطلق بالتالي الإسباني فرناندو ألونسو ثانيًا الأحد، عقب حلول سائق أستون مارتن ثالثًا السبت، والبريطاني جورج راسل سائق مرسيدس ثالثًا بعد أن حلّ رابعًا في التصفيات.

بيريس ينطلق أولاً
وهذه المرة الثانية توالياً التي ينطلق فيها بيريس من المركز الأول في جدة وسيأمل هذه المرة أن يفوز بالسباق بعد أن كان من نصيب فيرستابن العام الماضي.

وتصدّر الهولندي حامل اللقب في الموسميْن الأخيريْن جميع التجارب الجمعة والسبت لكنه عانى فجأة من مشكلة في المحرك في الجولة الثانية من التجارب الرسمية وخرج منها.

وقال السائق الذي أحرز المركز الأول في السباق الافتتاحي في البحرين «لديّ مشكلة»، مضيفًا «ليس هناك سرعة».

سائق فيراري سينطلق من المركز الرابع
وسينطلق الإسباني كارلوس ساينس سائق فريق فيراري من المركز الرابع بعد أن حلّ خامسًا، بينما ينطلق الكندي لانس سترول سائق أستون مارتن من المركز الخامس، فيما حلّ الفرنسي إستيبان أوكون سائق ألبين سادساً.

واكتفى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات بالمركز الثامن لينطلق من المركز السابع.

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