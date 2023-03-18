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سائق ريد بول فيرستابن يتصدر أول جولتين بجائزة السعودية الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 05:48 مساء
سائق ريد بول فيرستابن يتصدر أول جولتين بجائزة السعودية الكبرى
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، من جائزة السعودية الكبرى، 17 مارس 2023. (الإنترنت)
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فرض سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الأخيرين، سيطرته على الجولتين الأولى والثانية من التجارب الحرة لسباق جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، بتحقيقه أسرع لفّتين الجمعة على الحلبة الحضرية في مدينة جدة.

في الجولة الأولى، كان فيرستابن السائق الوحيد الذي نجح في النزول تحت حاجز دقيقة و30 ثانية بتسجيله 1:29.617 دقيقة بعدما خاض (18 لفة) متقدماً على زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس الذي سجل 1:30.100 دقيقة (20 لفة)، وفق «فرانس برس».

وكان بيريس انطلق من المركز الأول للجائزة العام الماضي.

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وتقدم ثنائي ريد بول الذي أحرز الثنائية في المرحلة الأولى في البحرين، على سائقي أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو ثالث المرحلة الأولى على حلبة الصخير، وزميله الكندي لانس سترول.

وكان المركزان الخامس والسادس من نصيب سائقي مرسيدس البريطانيين جورج راسل ولويس هاميلتون أمام سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس، فيما حل زميل الأخير شارل لوكلير من موناكو في المركز الحادي عشر.

فيراري خيَّب الآمال
وكان فيراري خيَّب الآمال في المرحلة الأولى في البحرين بتفريط ساينس في المركز الثالث في اللفات الأخيرة وإنهائه السباق رابعا، فيما اضطر لوكلير إلى الانسحاب بسبب مشكلة ميكانيكية في اللفة الحادية والأربعين.

وسيدخل لوكلير سباق الأحد بعقوبة إرجاعه 10 مراكز لاستبداله مكوّن التحكم الإلكتروني في وحدة الطاقة مرتين.

وفي الجولة الثانية، واصل فيرستابن أفضليته وحقق أسرع لفة بزمن 1:29.603 دقيقة أمام ألونسو (1:29.811 د) وبيريس (1:29.902 د)، ووحدهم السائقون الثلاثة نزلوا تحت حاجز دقيقة و30 ثانية.

مفاجأة لفريق ألبين
وكانت المفاجأة في الجولة الثانية لفريق ألبين-رينو باحتلال سائقيه الفرنسيين إستيبان أوكون وبيار غاسلي للمركزين الرابع والسادس بين سائق مرسيدس راسل الذي حافظ على المركز الخامس، فيما تراجع زميله ومواطنه هاميلتون إلى المركز الحادي عشر.

وحلّ سائق أستون مارتن الثاني سترول سابعاً، فيما احتل سائقا فيراري لوكلير وساينس المركزين التاسع والعاشر أمام هاميلتون.

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