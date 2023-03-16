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جائزة السعودية الكبرى: ريد بول لتأكيد هيمنتها وفيراري لاستعادة توازنها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 04:48 مساء
جائزة السعودية الكبرى: ريد بول لتأكيد هيمنتها وفيراري لاستعادة توازنها
سيارة فريق ريد بول تسير في حلبة جدة، ضمن سباق جائزة السعودية الكبرى. (أرشيفية: الإنترنت)
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يسعى فريق ريد بول بقيادة سائقيه، الهولندي ماكس فيرستابن، والمكسيكي سيرخيو بيريس إلى تأكيد هيمنته على المرحلة الافتتاحية لبطولة العالم في سباقات الفورمولا واحد، عندما يخوض المرحلة الثانية في سباق جائزة السعودية الكبرى، فيما يحاول فيراري استعادة التوازن بعد خيبة سائقه شارل لوكلير من موناكو في البحرين.

وحقق ريد بول الثنائية على حلبة الصخير الأحد قبل الماضي باحتلال فيرستابن، بطل العالم في العامين الأخيرين، المركز الأول أمام زميله بيريس وسائق أستون مارتن الجديد المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو «41 عاما» بطل العالم عامي 2005 و2006، وفق موقع «فرانس 24».

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في المقابل، تلقى فريق فيراري ضربة قاسية في السباق الافتتاحي بانسحاب سائقه لوكلير في اللفة الحادية والأربعين بسبب مشكلة ميكانيكية وسيدخل سباق الأحد بعقوبة إرجاعه 10 مراكز لاستبداله مكوّن التحكم الإلكتروني في وحدة الطاقة مرتين، فيما جاء سائقه الثاني الإسباني كارلوس ساينس رابعاً.

ويبدو أن فريق ريد بول، المتوج باللقب العالمي للصانعين أيضا العام الماضي، يتقدم بشكل كبير على منافسيه وهو مرشح لتعزيز هيمنته على الحلبة الحضرية السريعة في مدينة جدة.

ريد بول «شق الطريق»
وعلق سائق مرسيدس الشاب البريطاني جورج راسل عقب فوز ريد بول بثنائية سباق البحرين قائلا إن فريق ريد بول «شق الطريق» بالفعل نحو لقب الفئة الأولى بعد سباق واحد أثر أحكام قبضته على باكورة مراحل الموسم.

رأى راسل الذي حل سابعاً: «لقد شقوا الطريق نحو لقب هذه البطولة. لا أعتقد أن أي شخص سيقاتل معهم هذا العام».

من جهته، قال فيرستابن «بعد بداية جيدة في البحرين، لا أتوقع أن تكون المهمة سهلة في جدة، فهي حلبة مختلفة تمامًا وحيث سنحتاج لأن تكون السيارة سريعة».

وأضاف «ومع ذلك، مع المنعطفات السريعة جدًا، أعتقد أنه سيكون لدينا سيارة تنافسية في هذه الحلبة».

فيراري يطمح لردة فعل قوية
وسيطمح فريق فيراري إلى ردة فعل قوية في السعودية بعد خيبة أمل سباق البحرين وتحديدًا انسحاب لوكلير بسبب مشكلة ميكانية وتفريد ساينس في المركز الثالث في اللفات الأخيرة، وفق «فرانس 24».

لكن عطلة نهاية الأسبوع لن تكون سهلة بالنسبة لفريق «الحصان الجامح» خصوصا سائقه لوكلير المعاقب بالتراجع 10 مراكز في الانطلاق وذلك بعدما اضطر ابن موناكو إلى استبدال مكوّن التحكم الإلكتروني في وحدة الطاقة مرتين في السباق الافتتاحي.

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