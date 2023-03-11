دوري السلة الأميركي: إمبيد يقود سيكسرز لعودة في الثانية الأخيرة أمام بلايزرز

القاهرة - بوابة الوسط

قاد الكاميروني العملاق جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فوز مثير على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 120 هدفاً مقابل 119، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على طريقة الأبطال الكبار، استلم إمبيد الكرة قبل 7.2 ثوانٍ من نهاية الوقت من رمية تماس، راوغ والتفّ على نفسه ثم أطلق كرة طائرة على مقربة من خط الرميات الحرة، ليسجّل سلة الفوز قبل ثانية وعشر من الثانية، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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قال إمبيد الذي قاد رحلة تعويض 21 نقطة لفريقه بين الشوطين «أن تتمكّن من العودة في مباراة مماثلة، وتكون متأخراً بنقطة، يجب أن تقوم بحركة مماثلة».

في السباق نحو أفضل لاعب في الدوري، يبدو متأخراً أمام حامل اللقب المزدوج الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس)، لكن منذ مطلع الشهر الحالي، في آخر خمس مباريات، يبلغ معدله 37.2 نقطة ونسبة تسجيل 60.9% في المباراة الواحدة.

وهذه المرة الثالثة هذا الموسم ينجح سيكسرز في تعويض تأخره بعشرين نقطة، قبل أن يحقق الفوز.

محاولة إيجاد السبل

قال زميله جيمس هاردن صاحب 19 نقطة وتسع متابعات وثمانية تمريرات حاسمة «لا نستسلم. بطبيعة الحال لا نريد أن نتخلّف عشرين نقطة، لكن نحاول إيجاد السبل للبقاء في المباريات، كي نحصل على الفرصة».

وقبل انهياره في الربع الأخير بـ23 نقطة مقابل 35، اعتقد بورتلاند أنه في طريقه لتحقيق فوز ثمين ينعش آماله في الصراع على المراكز المؤهلة إلى ملحق الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، بعد 34 نقطة من أنفرني سيمونز و22 نقطة و11 تمريرة حاسمة من نجمه داميان ليلارد.

يحتل بورتلاند المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية مع 31 فوزاً و36 خسارة، فيما بقي فيلادلفيا ثالثاً في المنطقة الشرقية.