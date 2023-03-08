مدرب يونايتد: برونو فرنانديز سيظل قائد مانشستر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاغ أن لاعب الوسط برونو فرنانديز سيحمل شارة قيادة الفريق دائما خلال غياب القائد الأساسي هاري ماغواير عن المباريات.

وانتقد المدرب الهولندي أداء اللاعب بعد الخسارة بسباعية نظيفة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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وحافظ يونايتد على سجله الخالي من الهزيمة في 11 مباراة قبل التوجه إلى أنفيلد، لكنه تعرض لأسوأ هزيمة منذ خسارته «بسباعية نظيفة» أمام وولفرهامبتون واندرارز في 1931.

مؤتمر مباراة بيتيس

وقال تين هاغ أمام الصحفيين يوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال بيتيس الإسباني في الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ» بعد سؤاله عما إذا كانت شارة قيادة الفريق ستظل من نصيب فرنانديز: «نعم بالطبع، أعتقد أنه يقدم موسما رائعا ولعب دورا كبيرا في وجودنا في هذه المكانة».

وتابع: «إنه يمد الفريق بالطاقة ويجتهد ويسير في الطريق الصحيح. إنه يوجه اللاعبين. كما أنه مصدر إلهام للفريق بأكمله».