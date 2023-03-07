رئيس ليفربول: التزامنا تجاه النادي أقوى من أي وقت مضى

القاهرة - بوابة الوسط

أصر المالك الرئيسي لليفربول الإنجليزي، الأميركي جون دبليو هنري، على أن التزامه تجاه ناديه أقوى من أي وقت مضى، متعهدًا بمواصلة «الاستثمار بحكمة» في سوق الانتقالات.

وكان هنري (73 عامًا)، رئيس مجموعة فينواي سبورتس غروب «أف أس جي»، قد نفى الشهر الماضي أن يكون ناديه للبيع، رغم سعيه لاستثمارات جديدة، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

قال هنري لموقع «ليفربول إيكو» إن «أف أس جي» لديها رؤية بعيدة الأمد للنادي المتوج في السنوات الماضية بلقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا تحت إشراف المدرب الألماني يورغن كلوب.

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وأضاف هنري «في وقت قمنا بإضفاء الطابع الرسمي على مسار حدّد المستثمرين المحتملين في النادي، نبقى ملتزمين بشكل تام بنجاح النادي على الأمد الطويل».

وتابع «هذه الحال منذ اليوم الأول في 2010. انصبت جهودنا كل يوم في التركيز على الصحة البعيدة الأمد وتنافسية النادي».

انتقاد ليفربول لقلة إنفاقه

انتُقد ليفربول لعدم إنفاقه مقارنة مع باقي أندية «البريميرليغ»، بيد أن هنري كشف عدم لحاقه بسياسة أندية أخرى أمثال تشليسي الذي أنفق مئات الملايين العام الماضي ومطلع العام الجاري.

تابع «الاستثمار في النادي ليس على المدى القصير أبدًا. كانت هذه المقاربة ناجحة على الأمد البعيد مع ضرورة التحلي بالصبر أحيانًا».

أردف «رأينا عدة أندية كبرى تسلك مسارات غير مستدامة. سنواصل تركيزنا على الاستثمار بحكمة في سوق الانتقالات وسنبقى فخورين بتشكيلتنا».