الدوري الإيطالي: إنتر يعود لوصافة الدوري بفوزه على ليتشي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي إنتر ميلان فوزًا مهمًا على ضيفه ليتشي بهدفين نظيفين، ضمن الأسبوع الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر في النتيجة عن طريق لاعبه هنريخ مخيتاريان عند الدقيقة 29 من الشوط الأول، قبل أن يعود زميله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

- قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

- لوكاكو يقود إنتر ميلان لفوز قاتل على بورتو في دوري الأبطال

واستغل الإنتر صاحب المركز الثاني في الدوري تعثر نابولي المتصدر في هذه الجولة بخسارته أمام لاتسيو، ليقلص الفارق بينهما إلى 15 نقطة، بينما ابتعد عن لاتسيو الثالث بفارق نقطتين.

وشارك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بديلًا في الدقيقة 71 من الشوط الثاني، بديلا لصاحب الهدف الثاني في المباراة لاوتارو.