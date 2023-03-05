  • Alwasat News
Atwasat

محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 08:32 مساء
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي، 5 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

سجل المصري محمد صلاح رقمين قياسيين، خلال فوز فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه مانشستر يونايتد، ضمن «الجولة 26» من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري المحلي متجاوزا أسطورة ليفربول روبي فولر بـ129 هدفا، خلال 205 مباريات له مع الفريق في الدوري، ليرفع رصيده من الأهداف في «الديربي» إلى 12 هدفا، منفردا بلقب الهداف التاريخي لـ«الديربي».

- بعد موسم مخيب.. ليفربول ينوي ترتيب أوراقه في الصيف- فيرمينو ينوي ترك ليفربول في نهاية الموسم

وبات محمد صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل في 6 مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد بجميع المنافسات، خلال هزيمة مانشستر بسباعية نظيفة، وسجل محمد صلاح هدف الريدز الرابع في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 66 ثم أضاف الهدف السادس في الدقيقة 83.

سباعية ليفربول
وحقق ليفربول الفوز اليوم الأحد على ضيفه مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة تناوب عليها المهاجم الهولندي كودي جاكبو ثنائية، وداروين نونيز ثنائية ومحمد صلاح ثنائية، واختتم روبيرتو فيرمينيو سباعية الفريق.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها ليفربول على مانشستر يونايتد بسباعية في مسابقة رسمية منذ العام 1905، بينما هذه أكبر نتيجة يخسر بها اليونايتد منذ الخسارة أمام ولفرهامبتون بسباعية كذلك العام 1931.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر

عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في ...
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة

دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة

مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة
قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
مانشستر سيتي ينضم لصراع التعاقد مع غفارديول
مانشستر سيتي ينضم لصراع التعاقد مع غفارديول
الدوري الإسباني: برشلونة المنقوص يعود لسكة الانتصارات على حساب فالنسيا
الدوري الإسباني: برشلونة المنقوص يعود لسكة الانتصارات على حساب ...
رونالدو يرسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال
رونالدو يرسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا...
المزيد
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ......
الدوري الإيطالي: إنتر يعود لوصافة الدوري بفوزه على ليتشي
الدوري الإيطالي: إنتر يعود لوصافة الدوري بفوزه على ليتشي...
أول تعليق من المصري محمد صلاح بعد أن بات الهداف التاريخي لـ«ليفربول» في الدوري
أول تعليق من المصري محمد صلاح بعد أن بات الهداف التاريخي ......
رونالدو يرسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال
رونالدو يرسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال...
الدوري الإسباني: برشلونة المنقوص يعود لسكة الانتصارات على حساب فالنسيا
الدوري الإسباني: برشلونة المنقوص يعود لسكة الانتصارات على ......
المزيد