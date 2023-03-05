محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية

القاهرة - بوابة الوسط

سجل المصري محمد صلاح رقمين قياسيين، خلال فوز فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه مانشستر يونايتد، ضمن «الجولة 26» من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري المحلي متجاوزا أسطورة ليفربول روبي فولر بـ129 هدفا، خلال 205 مباريات له مع الفريق في الدوري، ليرفع رصيده من الأهداف في «الديربي» إلى 12 هدفا، منفردا بلقب الهداف التاريخي لـ«الديربي».

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وبات محمد صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل في 6 مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد بجميع المنافسات، خلال هزيمة مانشستر بسباعية نظيفة، وسجل محمد صلاح هدف الريدز الرابع في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 66 ثم أضاف الهدف السادس في الدقيقة 83.

سباعية ليفربول

وحقق ليفربول الفوز اليوم الأحد على ضيفه مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة تناوب عليها المهاجم الهولندي كودي جاكبو ثنائية، وداروين نونيز ثنائية ومحمد صلاح ثنائية، واختتم روبيرتو فيرمينيو سباعية الفريق.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها ليفربول على مانشستر يونايتد بسباعية في مسابقة رسمية منذ العام 1905، بينما هذه أكبر نتيجة يخسر بها اليونايتد منذ الخسارة أمام ولفرهامبتون بسباعية كذلك العام 1931.