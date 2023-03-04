مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي أنه لا توجد مشكلة في تجديد عقد اللاعب الكرواتي لوكا مودرتش، وأن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح بين النادي واللاعب.

ويلتقي ريال مدريد غدًا الأحد أمام نظيره بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وفق ما نشرته جريدة «ماركا» الإسبانية.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الذي يسبق مواجهة بيتيس: «تجديد عقد مودريتش؟ الأمر لا يمثل مشكلة ولوكا سيفعل ما عليه فعله لقد تناقش مع النادي وسيأخذ القرار المناسب والأمر ليس مثابة مشكلة بالنسبة أو للنادي أو لي».

الفريق في حالة جيدة

وتابع أنشيلوتي: «أرى أن الفريق في حالة جيدة وتعافي اللاعبين صعب، بيتيس فريق رائع ويقدم كرة قدم جذابة وليس هناك هامش للخطأ ضدهم وسنقدم كل شيء».

وعن إذا كان الريال لديه مشكلة هجومية في الفترة الأخيرة، قال: « ليس من الطبيعي أن يسجل بنزيما في كل مباراة وهو لا يقلقني لأنني أراه في حالة جيدة فنيا وبدنيا وبالطبع أفضل من النصف الأول من الموسم وعلى المستوى الهجومي نحن جيدون وأكثر من سجل في الدوري ولكننا نفشل في بعض اللحظات وليس أكثر ولكن لا يوجد مشكلة هجومية».