الدوري الألماني: بروسيا يرتقي للصدارة مؤقتا بفوز على هوفنهايم

القاهرة - بوابة الوسط

ارتقى بوروسيا دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه هوفنهايم بهدف نظيف السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين.

واعتلى دورتموند الصدارة برصيد 46 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن مطارديه المباشرين بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية، وأونيون برلين، علماً أن الفريقين سيتواجهان الأحد في قمة مباريات هذه المرحلة، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وهو الفوز السابع توالياً لدورتموند في «البوندسليغا»، والتاسع توالياً في مختلف المسابقات منذ خسارته في عقر دار بوروسيا مونشنغلادباخ بأربعة أهداف في الدوري في المرحلة 15.

افتتاح التسجيل

افتتح دورتموند، الباحث عن لقب أول في الدوري منذ 2012، التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بعد ركلة حرة من ماركو رويس ساقطة داخل المنطقة انحنى لها يوليان برانت لتصطدم بظهره وتخدع الحارس أوليفر بومان في الدقيقة 43، في سابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ولجأ الحكم إلى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» لإلغاء هدف وولف بسبب خطأ من المدافع نيكو شلوتيربيك على إيلاس بيبو من توغو قبل انطلاق الهجمة المرتدة بالدقيقة 58.