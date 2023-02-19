المدير الرياضي لـ«باري»: تلقينا عروضا لشديرة من ضمنها نابولي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الرياضي لنادي باري سيرو بوليتو، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي «سيريا ب»، أن فريقه تلقى عرضًا من نابولي، لضم المهاجم وليد شديرة، مشيرًا إلى أنه ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات المغربي.

وقال بوليتو في تصريحات صحفية: «شديرة إلى نابولي؟ لقد طلب نابولي ذلك، لكن هناك فرق أخرى مهتمة به أيضًا»، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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وتابع المدير الرياضي لباري: «بالتأكيد سننتظر حتى يونيو المقبل لنقرر، تبقى رغبة اللاعب هي الفيصل كذلك».

صدارة الهدافين

وتلقى الدولي المغربي عدة عروض للانتقال في الموسم الجديد من طرف بعض الأندية الأوروبية، على إثر تألقه الملفت في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وتربعه على صدارة الهدافين بـ14 هدفًا، وقدم خمس تمريرات مساعدة لزملائه.

ووصل شديرة رفقة المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، في إنجاز هو الأول عربيًا وأفريقيًا.