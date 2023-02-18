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العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 11:33 صباحا
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
الغاني كريستيان أتسو. (فرانس برس)
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أعلن وكيل أعمال لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو، السبت، أن اللاعب عثر عليه متوفيا تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي التركية، مما ينافي تقارير حول إنقاذه بعد يوم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية في 6 فبراير الجاري.

قالت وكالة «دي إتش إيه» السبت، إنه تم العثورعلى لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو ميتا تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي التركية بعد الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة. وقد أكد خبر وفاته وكيل أعماله في تركيا مراد أوزون محمد، إذ قال لذات الوكالة الإعلامية: «إنه عُثر على جثته تحت أنقاض مبنى في مقاطعة هاتاي الجنوبية، وصلنا إلى جثته. عُثر أيضا على أغراضه وهاتفه»، حسب «فرانس برس».

- عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

وجاء هذا الخبر بعد أن أشارت تقارير سابقة إلى أنه تم إنقاذه بعد يوم من الزلزال، لكن تبين أنها خاطئة. وأسفر زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا في 6 فبرايرعن مقتل أكثر من 43 ألف شخص في البلدين.

مسيرة أتسو الرياضية
كان الجناح البالغ 31 عاما قد انتقل في سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمر. وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد.

وسجل أتسو، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي. وكان اللاعب بورتو البرتغالي وملقة الإسباني السابق قد غرد بعد اللقاء «انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة».

خاض آخر مبارياته الدولية الستين في سبتمبر 2019، علما بأنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل، ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

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