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عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 05:03 مساء
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
الغاني أتسو وأنقاض زلزال تركيا. (إنترنت)
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تواصل فرق الإنقاذ والطوارئ التركية عمليات البحث لإخراج الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور الحالي ولاعب تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد السابق من تحت أنقاض مبنى مدمر، بعد أن تعرضت البلاد الإثنين لزلزال مدمر ضربها رفقة سوريا، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى وعدد هائل من المنازل المدمرة.

وأكدت جريدة «ستار» التركية أن أتسو لا يزال عالق تحت أنقاض مبنى دون معرفة مصيره حتى اللحظة، ويحاول فرق الإنقاذ العثور على المدير الرياضي لنفس النادي هاتاي سبور تانر سافوت العالق بدوره تحت نفس الأنقاض، فيما أوضحت الجريدة التركية أنه تم إنقاذ ثنائي الفريق بوراك أوكسوز وبيرتوج يلدريم وخرجا من تحت الأنقاض على قيد الحياة، بالإضافة إلى عضوين آخرين من الجهاز الفني للفريق.

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أتسو (31 عامًا) انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد السعودي، وسبق له تمثيل أندية بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسيه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد، ويمتلك أتسو 60 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 10 أهداف، وقد شارك معه في كأس العالم 2014، كما حل وصيفًا في كأس الأمم الإفريقية 2015.

وضرب الزلزال بقوة مدينة مرعش حيث يتواجد نادي هاتاي سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز، وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات، ليعلن وزير الشباب والرياضة التركي، الإثنين، إيقاف كل المنافسات الرياضية، ومنها الدوري المحلي لكرة القدم، لأجل غير مسمى بعد زلزال عنيف أسقط مئات القتلى.

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