«يوفنتوس» يتخطى عقبة «فيورنتينا» برأسية رابيو ويتقدم ثلاثة مراكز بالترتيب

القاهرة - بوابة الوسط

أدى هدف لاعب خط الوسط أدريان رابيو في الشوط الأول إلى فوز يوفنتوس (1 - صفر) على أرضه أمام فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، ليواصل الفريق الزائر مسيرته دون انتصارات إلى خمس مباريات.

وتقدم يوفنتوس، الذي حافظ الآن على شباكه نظيفة هذا الموسم 14 مرة أكثر مما فعل في موسم 2021 - 2022 بأكمله، ثلاثة مراكز ليحتل المركز التاسع برصيد 29 نقطة من 22 مباراة، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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حظي يوفنتوس بفرصة جيدة للتقدم في الدقيقة 12 عندما ارتدت عرضية أنخيل دي ماريا من مدافع فيورنتينا لتصل إلى فيليب كوستيك داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد بعيدًا عن المرمى من زاوية ضيقة.

بينما كان بإمكان المدافع الصربي أن يمنح يوفنتوس التقدم مرة أخرى عندما حصل على تمريرة عالية لكن تسديدته تصدى لها الحارس بيترو تيراشيانو.

رأسية رابيو

ووضع أدريان رابيو أصحاب الأرض في المقدمة بالدقيقة 34 بضربة رأسية من مسافة قريبة بعد عرضية رائعة من زميله أنخيل دي ماريا، وتصدى تيراشيانو للكرة في البداية لكن تقنية المرمى أثبتت أنها تجاوزت خط المرمى.

فيورنتينا بالكاد أزعج دفاع يوفنتوس في الدقيقة 45 للمرة الأولى واستمر في تقديم تهديد ضئيل بعد العودة من الاستراحة.

ظن دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس أنه جعل النتيجة (2- صفر) في الدقيقة 59 عندما سدد كرة قوية على حارس مرمى فيورنتينا، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى ما كان يمكن أن يكون هدفه الأول ضد ناديه السابق بسبب التسلل.

كما أتيحت للبديل مويس كين فرصتان حقيقيتان لتعزيز النتيجة لفريقه بعد دخوله بدلا من فلاهوفيتش، ولكن تصدى له تيراشيانو بينما كانت أول محاولة بعيدة عن المرمى.