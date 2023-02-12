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ليكرز يُسقط ووريرز في غياب أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 12:37 مساء
ليكرز يُسقط ووريرز في غياب أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس
لوس أنجليس ليكرز يفوز على غولدن ستايت. (فرانس برس)
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أنهى لوس أنجليس ليكرز، بغياب نجمه ليبرون جيمس المصاب، سلسلة من ثلاث هزائم، بفوزه على غولدن ستايت ووريرز حامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، (109-103) في سان فرانسيسكو، السبت.

وكان دينيس شرودر أفضل المسجلين لدى ليكرز برصيد 26 نقطة، فيما أحرز الياباني روي هاتشيمورا 16 نقطة، ودانجيلو راسل الوافد الجديد بصفقة اللحظات الأخيرة بـ15 نقطة مع خمس متابعات وست تمريرات حاسمة. أما أنتوني ديفيس فكانت وتيرته هادئة في التسجيل مع 13 نقطة، حسب «فرانس برس».

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وفقدت المباراة بعضا من بريقها بغياب جيمس الذي يعاني من ألم في الكاحل بعد أقل من أسبوع من دخوله التاريخ كأفضل المسجلين في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، وغياب نجم ووريرز المصاب أيضا ستيفن كوري.

وفي مباريات أخرى، فاز كليفلاند كافالييرز على شيكاغو بولز (97-89)، وأتلانتا هوكس على سان أنتونيو سبيرز (125-106)، ونيويورك نيكس على يوتا جاز (126-120)، وساكرامنتو كينغز على دالاس مافريكس (133-128) بعد التمديد.

كما خسر تشارلوت هورنتس من دنفر ناغتس (105-119)، وأورلاندو ماجيك من ميامي هيت (103-107)، بعد التمديد، بينما فاز واشنطن ويزاردز على إنديانا بايسرز (127-113)، وسقط بروكلين نتس أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (98-101).

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