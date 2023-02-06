  • Alwasat News
Atwasat

إنزاغي: الفوز بمواجهتي «ديربي ميلان» في 20 يوما لم يكن سهلا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 05:12 مساء
إنزاغي: الفوز بمواجهتي «ديربي ميلان» في 20 يوما لم يكن سهلا
«ديربي ميلان» في الإطار الأيمن و إنزاغي في الأيسر. (إنترنت)
alwasat radio

أشاد المدير الفني لإنتر ميلان سيموني إنزاغي بقدرات وإمكانيات لاعبيه بعد الفوز على ميلان في «ديربي الغضب» بأداء جيد، حيث امتدح إنزاغي لاعبيه خلال مباراة القمة أمام ميلان والذي انتهى بخسارة الأخير بهدف في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

حسم إنتر المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 34، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة خلف نابولي، ويتجمد رصيد ميلان عند 38 نقطة في المركز السادس، معلنا التفوق في «ديربي ميلان» للمرة الثانية على التوالي.

- أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
- «ريمونتادا» مهمة لإنتر.. وتعادل مثير لإمبولي وتورينو في الدوري الإيطالي

وأكد إنتر ميلان تفوقه على ميلان حيث كان إنتر قد فاز (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس السوبر الإيطالي في 18 يناير الماضي، وقال إنزاغي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان: «قدمنا مباراة رائعة، شعرت بالسعادة كمدرب، برؤية هذا الأداء من الفريق، كانت مباراة جيدة، أهنئ الفريق، كان اللاعبون يتمتعون بالعزيمة واليقظة».

وأضاف: «فزنا في مواجهتي ديربي خلال 20 يوماً، وهذا لم يكن سهلاً، أنا راض، ونحن نتطلع إلى الأمام بثقة، الآن علينا التركيز على تعافي كل اللاعبين، فلا يفترض أن ننسى أن الفريق خاض أيضًا مباراة صعبة للغاية أمام أتالانتا في دور الثمانية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا

المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا
560 وفاة في سورية بالكامل جراء الزلزال

560 وفاة في سورية بالكامل جراء الزلزال
زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023

بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990

نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990
خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات

خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين

بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عصام الحضري مدربا للحراس في المنتخب السوري الأول
عصام الحضري مدربا للحراس في المنتخب السوري الأول
الأهلي والهلال يضمنان 4 ملايين دولار بعد الوصول لنصف نهائي كأس العالم
الأهلي والهلال يضمنان 4 ملايين دولار بعد الوصول لنصف نهائي كأس ...
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
«البريميرليغ» يوجه اتهامات اللعب المالي غير النظيف لمانشستر سيتي.. والإدارة ترحب بالتحقيق
«البريميرليغ» يوجه اتهامات اللعب المالي غير النظيف لمانشستر ...
تركيا توقف النشاط الرياضي بعد الزلزال المدمر
تركيا توقف النشاط الرياضي بعد الزلزال المدمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى ......
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
المزيد
إنزاغي: الفوز بمواجهتي «ديربي ميلان» في 20 يوما لم يكن سهلا
إنزاغي: الفوز بمواجهتي «ديربي ميلان» في 20 يوما لم يكن سهلا...
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال ......
إصابة تبعد كوري عن دوري السلة الأميركي لفترة غير محددة
إصابة تبعد كوري عن دوري السلة الأميركي لفترة غير محددة...
تركيا توقف النشاط الرياضي بعد الزلزال المدمر
تركيا توقف النشاط الرياضي بعد الزلزال المدمر...
«البريميرليغ» يوجه اتهامات اللعب المالي غير النظيف لمانشستر سيتي.. والإدارة ترحب بالتحقيق
«البريميرليغ» يوجه اتهامات اللعب المالي غير النظيف لمانشستر ......
المزيد