إنزاغي: الفوز بمواجهتي «ديربي ميلان» في 20 يوما لم يكن سهلا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد المدير الفني لإنتر ميلان سيموني إنزاغي بقدرات وإمكانيات لاعبيه بعد الفوز على ميلان في «ديربي الغضب» بأداء جيد، حيث امتدح إنزاغي لاعبيه خلال مباراة القمة أمام ميلان والذي انتهى بخسارة الأخير بهدف في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

حسم إنتر المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 34، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة خلف نابولي، ويتجمد رصيد ميلان عند 38 نقطة في المركز السادس، معلنا التفوق في «ديربي ميلان» للمرة الثانية على التوالي.

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وأكد إنتر ميلان تفوقه على ميلان حيث كان إنتر قد فاز (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس السوبر الإيطالي في 18 يناير الماضي، وقال إنزاغي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان: «قدمنا مباراة رائعة، شعرت بالسعادة كمدرب، برؤية هذا الأداء من الفريق، كانت مباراة جيدة، أهنئ الفريق، كان اللاعبون يتمتعون بالعزيمة واليقظة».

وأضاف: «فزنا في مواجهتي ديربي خلال 20 يوماً، وهذا لم يكن سهلاً، أنا راض، ونحن نتطلع إلى الأمام بثقة، الآن علينا التركيز على تعافي كل اللاعبين، فلا يفترض أن ننسى أن الفريق خاض أيضًا مباراة صعبة للغاية أمام أتالانتا في دور الثمانية».