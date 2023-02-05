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عصام الحضري مدربا للحراس في المنتخب السوري الأول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 09:59 مساء
عصام الحضري مدربا للحراس في المنتخب السوري الأول
مدرب حراس المرمى عصام الحضري. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم، الأحد، تعيين الحارس السابق ومدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي عصام الحضري، ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول.

وقال الحضري في بيان نشره عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليًا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجهًا لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سورية رفقة هيكتور كوبر بعد استئذان محمد بركات والمدرب روجيرو ميكالي».

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وتابع: «سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبًا أو مدربًا».

وأكمل: «أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في مشاركتي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم الأولمبي».

الشكر لميكالي
وأرف: «أتوجه بالشكر أيضًا لـ ميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي».

واختتم بيانه قائلًا: «أرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة».

وانضم الحضري إلى الجهاز المعاون للأرجنتيني هيكتور كوبر، والمصري محمود فايز على رأس القيادة الفنية للمنتخب السوري الأول، إذ تزامل الثلاثة من قبل في الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول.

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