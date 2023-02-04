نهائي «شان»: إلى الأشواط الإضافية بعد تعادل الجزائر والسنغال

القاهرة - بوابة الوسط

لجأ منتخبا الجزائر والسنغال للأشواط الإضافية، عقب انتهاء شوطي المباراة الأساسيان بالتعادل السلبي دون أهداف، في نهائي بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان».

وتقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات اللقاء، وأهدروا فرصة كبيرة لخطف اللقاء، لكن التعادل السلبي حسم الشوط الأول والثاني، في مباراة شهدت إشهار الحكم للعديد من البطاقات الصفراء.

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