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المنتخب الليبي يحصد 300 ألف دولار من مشاركته بـ«شان»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 06:08 مساء
المنتخب الليبي يحصد 300 ألف دولار من مشاركته بـ«شان»
تشكيلة المنتخب الليبي في مواجهة أثيوبيا بـ«شان» الجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» زيادة قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان»، والتي تقام حاليا في الجزائر، وسيحصل المنتخب الليبي على 300 ألف دولار نظير مشاركته في البطولة.

وقال باتريس موتسيبي رئيس «كاف» في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة: «زيادة قيمة الجوائز المالية لبطولة (شان) يتماشى مع استراتيجية زيادة القيمة التجارية للمسابقات الأفريقية».

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وأضاف: «سيحصل الفائز بلقب النسخة الحالية لكأس الأمم الأفريقية للمحليين على مليوني دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 60% عن المبلغ الذي حصل عليه الفائز في النسخة الماضية والذي بلغ مليونh و250 ألف دولار».

وتابع : «تمت زيادة إجمالي الجوائز المخصصة للبطولة إلى 7 ملايين و900 ألف دولار مقارنة بالنسخة الماضية عندما بلغت قيمة الجوائز 5 ملايين و450 ألف دولار، وسيحصل الوصيف على 800 ألف دولار بينما سيحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على نصف مليون دولار لكل منهما».

300 ألف دولار لأصاحب المركز الثالث
وأكمل: «ستحصل المنتخبات الأربعة التي تفشل في تجاوز دور الثمانية على 400 ألف دولار لكل منها، بينما سيحصل كل من البلدين اللذين يحتلان

المركز الثاني في المجموعات المكونة من ثلاثة فرق على 300 ألف دولار لكل منهما، وهو نفس المبلغ الذي تحصل عليه البلدان التي تحتل المركز الثالث في مجموعات من أربعة فرق».

وبهذا سيحصل المنتخب الليبي على 300 ألف دولار، نظير مشاركته في بطولة «شان»، إذ احتل المركز الثالث عن المجموعة الأولى خلف الجزائر وموزمبيق.

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