نهائي «شان».. الجزائر والسنغال يتأهلان بعد هزيمة النيجر ومدغشقر

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي السبت المقبل منتخبا الجزائر المضيف ونظيره السنغالي في نهائي بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان»، ويطمح المنتخب الجزائري لأن يصبح رابع منتخب من شمال القارة يتوج باللقب بعد تونس، وليبيا، والمغرب في النسختين الأخيرتين.

فيما يبحث المنتخب السنغالي عن أول لقب له في تاريخ هذه البطولة ليجمع بذلك بين لقبين؛ بطل القارة للمنتخبات بعدما توج المنتخب الأول بطلاً لكأس الأمم الأفريقية قبل عام على حساب نظيره المصري، وبطل القارة للمنتخبات المحلية «شان»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

بلغ منتخب الجزائر المضيف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين ليلتقي بذلك منتخب السنغال السبت المقبل على لقب البطولة، حيث يبحث كل منهما عن اللقب الأول في المسابقة التي انطلقت العام 2009.

وبلغ منتخب «الخضر» النهائي بعدما اكتسح نظيره النيجري 5- صفر، بينما تغلب «أسود التيرانغا» على منتخب مدغشقر 1- صفر.

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وانطلقت البطولة في الثالث عشر من يناير بمشاركة 17 منتخبًا بعد انسحاب المغرب، حامل لقب النسختين الأخيرتين، بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر 2021، حيث رهن الاتحاد المغربي مشاركته في البطولة بالسفر في رحلة مباشرة إلى مدينة قسنطينة الجزائرية على متن طائرة مغربية.

وفي المباراة الأولى من الدور نصف النهائي، على ملعب «ميلود هدفي» في مدينة وهران، اكتسح رجال المدرب مجيد بوقرة منتخب النيجر الذي عد مفاجأة البطولة بخماسية نظيفة أمام زهاء 41 ألف متفرج. وهذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة يبلغ «ثعالب الصحراء» المباراة النهائية، في مشاركتهم الثانية بعدما حلوا في المركز الرابع في النسخة الثانية العام 2011.

ويطمح المنتخب الجزائري لأن يصبح رابع منتخب من شمال القارة يتوج باللقب بعد تونس (2011) وليبيا (2014) والمغرب (2018 و2020)، وسجل الأهداف أيوب عبداللاوي (15) وأيمن محيوس (23 و34) وكاتاكوري بوريما (45 خطأ في مرمى فريقه) وسفيان بيازيد (83).

بوقرة سعيد بالتأهل

وأعرب بوقرة عن سعادته بالتأهل إلى النهائي، قائلا: «وضعنا خطة لمواجهة نقطة قوة المنافس وذلك بالاعتماد على الضغط المتقدم، وبالنسبة إلى تراجع الأداء في الشوط الثاني طبيعية نظرا لنتيجة الشوط الأول المريحة (4-صفر)».

وأشار بوقرة إلى أن تسجيل خمسة أهداف عامل إيجابي من الناحية المعنوية: «ولا سيما بعد الانتقادات في المواجهات السابقة والاكتفاء بهدف وحيد في أربعة مواجهات».

وأكد بوقرة أن إنجاز التأهل إلى النهائي: «هو ثمرة عمل استمر لشهور بالتنسيق مع مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي»، معربًا عن سعادته للاعب المحلي الذي لطالما كان عرضة للانتقاد.

واعترف بوقرة (40 عاما) بأن تدريب منتخب المحليين مهمة صعبة لكونه لا يمتلك التجربة الكافية، ودحض المبالغات بتوليه المنتخب الأول، داعيًا إلى الالتفاف حول بلماضي لقيادة الخضر إلى مونديال 2026 في أميركا الشمالية.

سيطرة جزائرية

وسيطر الجزائريون على المجريات على نحو شبه كامل، وافتتح عبداللاوي التسجيل برأسية في قلب المرمى مستغلاً خروج الحارس الخاطئ إثر ركنية من عبدالرحمن مزيان (15). وعزز محيوس النتيجة بتسديدة قوية إثر تمريرة متقنة من زكريا دراوي (23).

وأحرز محيوس الثنائية رافعًا رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي المسابقة، بعدما حول برأسه إلى الشباك الكرة إثر ركلة حرة حركها يوسف لعوافي (34)، ثم انتصفت المباراة بتقدم رباعي للجزائر بعدما حول مدافع النيجر كاتاكوري بوريما الكرة في مرمى منتخب بلاده بعدما ارتطمت به إثر تسديدة قوية من زين الدين بلعيد (45)، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وأضاف البديل بيازيد الهدف الخامس بعد مجهود جماعي بين مختار بلخيثر وحسام ميريزيق وجرى احتسابه بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد «في إيه آر» (83).

في طريقه إلى النهائي، تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات بنتيجة واحدة 1-صفر على كل من ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق وفي ربع النهائي اجتاز ساحل العاج بهدف نظيف أيضًا.

الجمع بين اللقبين القاريين

ويسعى المنتخب السنغالي إلى الجمع بين اللقبين القاريين للمنتخبات بعدما توج المنتخب الأول بطلاً لكأس الأمم الأفريقية قبل عام على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح.

وعانى منتخب «أسود التيرانغا» الأمرين ليتخطى نظيره الملغاشي بهدف من دون مقابل سجله بابي ديالو في الدقيقة الخامسة على ملعب «نلسون مانديلا» في مدينة براقي.

وكان المنتخب السنغالي تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بست نقاط إثر فوزين على ساحل العاج 1- صفر وجمهورية الكونغو 3- صفر وتلقى خسارة أمام أوغندا بهدف وحيد، وفي دور الثمانية تغلب على نظيره الموريتاني بهدف وحيد.