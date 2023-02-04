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أونيون برلين يظفر بصدارة الدوري الألماني مؤقتًا بفوز على ماينتس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 09:29 مساء
أونيون برلين يظفر بصدارة الدوري الألماني مؤقتًا بفوز على ماينتس
لاعبو يونيون برلين يحتفلون بهدف الفوز أمام ماينتس بالدوري الألماني، 4 فبراير 2023. (الإنترنت)
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واصل أونيون برلين صحوته وانتزع الصدارة مؤقتًا بفوزه الصعب على ضيفه ماينتس 2 - 1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ومنح كيفين بيهرنز التقدم لأونيون برلين في الدقيقة 32، لكن ماينتس نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 79 عبر المهاجم الدنماركي ماركوس إنغفارستن من ركلة جزاء، لكن فريق العاصمة سرعان ما سجل هدف الفوز بواسطة المهاجم الأميركي جوردان سيباتشيو (84)، وفق ما نشرته «بيلد» الألمانية.

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وهو الفوز الرابع على التوالي لأونيون برلين والثاني عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 39 نقطة بفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر السابق الذي يحل ضيفًا على فولفسبورغ الأحد في ختام المرحلة.

وقال قائد أونيون برلين كريستوفر تريميل عقب المباراة "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه هذا الموسم ولن نبدأ الحديث عن اللقب".

متصدر «البوندسليغا»
ويقدم أونيون برلين عروضًا رائعة هذا الموسم وهو تصدر «البوندسليغا» لمراحل عدة قبل فترة التوقف الدولية بسبب مونديال قطر قبل أن يتنازل عنها لصالح النادي البافاري.

واستغل القطب الثاني للعاصمة تعثر النادي البافاري في مبارياته الثلاث الأخيرة (ثلاثة تعادلات) ليقلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة قبل أن يتقدم عليه مؤقتًا بفارق نقطتين اليوم.

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