تشيلسي يسجل صفقاته الجديدة ويستبعد أوباميانغ من قائمة الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب تشيلسي الإنجليزي جراهام بوتر عن قائمة فريقه لخوض باقي منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت غياب بيير أوباميانغ، وإضافة الوافدين الجدد إنزو فيرنانديز وجواو فيليكس وميكايلو مودريك في القائمة.

وقال بوتر: «أوباميانج لم يرتكب أي خطأ ولا أعتقد أن الأمر سيكون صعبا لأن بيير لاعب محترف، لقد غاب عن بعض المباريات ولم يرتكب أي خطأ على الإطلاق»، وفق ما نشره موقع «ذا أتلتيك».

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وأكمل: «في مواجهة فولام أردنا منح ديفيد فوفانا بعض الوقت، أيا كان القرار سيكون هناك دائما نقاش، لقد كان قراري».

وأردف: «بيير تقبل الأمر وتعامل معه بشكل جيد، لقد تدرب اليوم مع الفريق، لديّ مسؤولية اتخاذ القرارات في الفريق، وأوضحها لللاعبين، وأعتقد أن أوباميانغ تقبل الأمر».

ثلاث تعديلات على القائمة

ويسمح الاتحاد الأوروبي لكل فريق بإجراء ثلاث تعديلات فقط على قائمة فريقه المشاركة في بطولاته، ومع تسجيل تشيلسي لثلاثة صفقات جديدة، فإن أوباميانغ لم يجد له مكانا في القائمة.

وارتبط اللاعب الغابوني بالعودة لفريقه برشلونة في يناير الماضي بعد طلب مدرب الفريق تشافي هيرنانديز عودته، لكن رابطة «الليغا» رفضت تسجيل اللاعب، على الرغم من موافقة تشيلسي على بيع اللاعب، ومباركة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأمر.