مدرب تشيلسي: حكيم زياش لاعب محترف وسيتجاوز الأمر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي غراهام بوتر على احترافية الدولي المغربي حكيم زياش، ويمكنه تجاوز الموقف الذي مر به، ردًا على فشل صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة للانتقالات الشتوية.

وقال غراهام بوتر تعليقًا على حالة زياش بعد فشل الصفقة«أعلم أن حكيم لاعب محترف وهو يتفهم الوضع، لقد عاد وتدرب مع الفريق»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وأضاف بوتر«زياش سيكون مهمًا لبقية الموسم، إنه لاعب من طراز رفيع، ونعول عليه لمساعدتنا في النص الثاني من الموسم، عليه أن يتنافس مع زملائه في مركزه».