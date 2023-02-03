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ساديو مانيه يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان في الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 06:11 مساء
ساديو مانيه يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان في الأبطال
ساديو مانيه يتبادل المصافحة مع مدربه في بايرن ميونخ الألماني يوليان ناغلسمان. (أرشيفية: الإنترنت)
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لن يكون المهاجم السنغالي ساديو مانيه الذي يتعافى من إصابة أبعدته عن كأس العالم في قطر، قادراً على اللحاق بفريقه بايرن ميونيخ الألماني في مواجهته المنتظرة ضد باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 14 فبراير الجاري، بحسب ما قال مدربه يوليان ناغلسمان اليوم الجمعة.

قال ناغلسمان الذي يستعد فريقه لمواجهة مضيفه فولفسبورغ في البوندسليغا الأحد: «أنتظر عودته منتصف فبراير أو في نهايته. الأمور تسير بشكل جيد، لا يشعر بالألم. لكن أمام باريس، سيغيب عن مباراة الذهاب»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وتقام مباراة الذهاب بعد عشرة أيام في باريس والإياب في 8 مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا.

خسارة النهائي مع ليفربول
وكان مانيه بلغ الموسم الماضي نهائي المسابقة القارية الأولى، حيث خسر مع ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، وحل وصيفاً في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

أصيب مانيه (30 عاما) في عظمة الشظية اليمنى مطلع نوفمبر ضد فيردر بريمن، ما أبعده عن المونديال القطري. خضع لجراحة منتصف نوفمبر وعاد إلى الجري للمرة الأولى قبل عشرة أيام، قبل أن يلمس الكرة مطلع هذا الأسبوع.

وسجل مانيه، القادم من ليفربول في صيف 2022، أحد عشر هدفاً في 23 مباراة مع الفريق البافاري في مختلف المسابقات.

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