ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

عاد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني للتدريبات مع فريقه بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، وذلك قبل أسبوعين من الموقعة المنتظرة أمام باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهي المرة الأولى منذ قرابة ثلاثة أشهر يتدرب فيها ماني مع الكرة بعدما أصيب في ساقه اليمنى منتصف نوفمبر في الفوز على فيردر بريمن (6-1) في الدوري، ليجري جراحة بعد أيام قليلة.

وأدت هذه الإصابة إلى حرمان ماني من الالتحاق بمنتخب بلاده المشارك في مونديال قطر العام الماضي، ليعود ويدخل في سباق ضد الوقت لاستعادة مستواه وقبل توجه بايرن إلى ملعب بارك دي برانس في 14 فبراير المقبل. على أن تقام مباراة الإياب في 8 مارس المقبل على ملعب «أليانز أرينا»، بحسب «فرانس برس».

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قال المدرب يوليان ناغلسمان في منتصف يناير الجاري أثناء استعدادات العملاق البافاري في الدوحة: «في رأيي، أنا لا أعول عليه في المباراة الأولى ضد باريس»، حتى لو كان متقدمًا على برنامج التعافي، وشهد بايرن عودة مواطن ماني اللاعب الدولي بونا سار للتدريبات الجماعية الإثنين بعدما خضع لجراحة في منتصف سبتمبر في الركبة اليسرى.

كما يغيب عن صفوف بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية حارسه وقائده مانويل نوير بعدما تعرض لكسر في أسفل ساقه اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج، والمدافع الفرنسي لوكا هرنانديز المصاب بتمزق الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى حتى نهاية الموسم.