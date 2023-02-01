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العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 07:30 مساء
العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي
الياباني كازويوشي ميورا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن اللاعب الياباني كازويوشي ميورا، توقيعه عقدا جديدا مع نادي أوليفيرنس البرتغالي الناشط بالدرجة الثانية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من نادي يوكوهاما الياباني، لتستمر رحلته بالملاعب الكروية موسما آخر.

وتعتبر هذه المحطة الـ15 للمهاجم الياباني، البالغ من العمر 55 عاما، وتستمر الرحلة في الأراضي البرتغالية التي بدأت في العام 1986 وفق ما نشره موقع «بليشر ريبورت».

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وخاض الياباني الملقب بـ«الملك كازو» 37 موسما كرويا حتى الآن، بدأها مع سانتوس البرازيلي، ولعب الموسم الماضي في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز الياباني الذي يلعب في الدرجة الرابعة.

جاهز للتحدي الجديد
وقال ميورا تعليقا على انتقاله الجديد نحو القارة «العجوز»، واللعب في البرتغال: «على الرغم من أنه مكان جديد بالنسبة لي، سأبذل قصارى جهدي كي أظهر للجميع نوعية اللعب التي عرفت بها».

وسجل ميورا هدفين، أحدهما من ركلة جزاء والآخر بكرة رأسية، في 18 مباراة خاضها الموسم الماضي مع سوزوكا الذي احتل المركز التاسع في ترتيب الدرجة الرابعة.

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