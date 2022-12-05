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اليابان تستعد بالمفاجآت لكرواتيا في دور الـ16 لمونديال قطر.. بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 04:47 مساء
اليابان تستعد بالمفاجآت لكرواتيا في دور الـ16 لمونديال قطر.. بالتوقيت الليبي
مباراة اليابان أمام إسبانيا في دور المجموعات. (إنترنت)
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تحمل اليابان فرصاً مقبولة أمام كرواتيا، عندما يلتقيان، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم قطر 2022، بالنظر لنتائجهما في الدور الأول، بعد أن حققت مفاجأة أولى مدوية أمام ألمانيا (2-1) تسبّبت باقصاء «دي مانشافت» مرة ثانية توالياً من النهائيات، ثم سقطت أمام كوستاريكا المتواضعة، قبل أن تفوز على إسبانيا القوية لكن المتراخية (2-1)، ربما لرغبة نفاها لاعبو «لا روخا» باللعب في جهة البرازيل والأرجنتين في ربع ونصف النهائي.

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يحمل «السامواري الأزرق» هدفاً يتمثل في بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، مع لاعبين محترفين في الخارج خصوصاً في الدوري الألماني، وقال المدرب هاجيمي مورياسو «المبدأ هو أنه علينا كفريق الدفاع بشكل جيد ومن هناك ننطلق نحو الهجوم. بهذه الطريقة وصلنا إلى هنا وهذا الأمر لم يتغير خلال مبارياتنا الثلاث»، بحسب «فرانس برس».

كرواتيا تتمسك بنجمها مودريتش
أما كرواتيا، الهرمة نوعاً ما مع تقدم لاعبيها بالسن خصوصا نجمها المطلق لوكا مودريتش (37 عاماً)، فقد تخطت مجموعة صعبة تصدرها المغرب عن جدارة، تاركاً الدولة المنفصلة عن يوغوسلافيا السابقة تحارب على المركز الثاني مع بلجيكا، ويملك منتخب كرواتيا الذي حقق مفاجأة مدوية في 2018 عندما بلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه وخسر أمام فرنسا، أحد أفضل الدفاعات في البطولة بقيادة الشاب يوشكو غفارديول.

وبعدما كان ألمح إلى خوضه المونديال الأخير، لن تكون رحلة 2022 نهاية مشوار مودريتش، بحسب ما ذكر مدربه زلاتكو داليتش، ولا يعتزم المنتخب الكرواتي السماح برحيل نجم ريال مدريد الإسباني الذي خاض 159 مباراة دولية وفق ما أفاد داليتش بالقول «لن تكون البطولة الأخيرة التي يلعب فيها لكرواتيا. إنه محترف وفي وضع بدني جيد. بإمكانكم أن تروا كيف يتدرب».

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