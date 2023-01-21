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مدرب باريس سان جيرمان يؤكد الشائعات حول مستقبل شكرينيار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 09:06 مساء
مدرب باريس سان جيرمان يؤكد الشائعات حول مستقبل شكرينيار
المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار لاعب إنتر ميلان الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد المدرب كريستوف غالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الشائعات التي تربط ناديه بالمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار لاعب إنتر ميلان الإيطالي، للانتقال للفريق الباريسي.

وقال غالتييه: «لكن لا يمكنني القول ما إذا كان شكرينيار سيأتي في هذه النافذه أم في الصيف، لا يمكنني إخبارك»، موجها حديثه لأحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، الذي نقلته جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت».

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وتابع كريستوف غالتييه: «الإدارة تعمل، ولدي الكثير لأفعله مع لاعبي فريقي، وأحتاج إلى التركيز على ما نحتاجه».

ونشرت «ليكيب» الفرنسية تقريرا أكدت فيه سعي باريس سان جيرمان للحصول على مدافع إنتر ميلان خلال الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 10 ملايين يورو، وإذا لم يوافق إنتر فإنه سينتظر وصول المدافع في الصيف المقبل مجانا.

الاتفاق تم مع شكرينيار
ويملك الفاريق الباريسي اتفاقا كاملا مع شكرينيار، الذي رفض عروض تجديد عقده من قبل إدارة إنتر، ليخوض تجربة جديدة في عاصمة الأنوار.

وعرض باريس سان جيرمان 40 مليون يورو الصيف الماضي على «النيراتزوري» من أجل الحصول على خدمات مدافعه، لكن إنتر رأى أن القيمة لا تساوي إمكانات المدافع صاحب الـ27 عاما.

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