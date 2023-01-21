سابالينكا تضرب موعدا ناريا مع بنتشيتش في تنس أستراليا.. وتؤكد: يجب أن أكون مثل النمر

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الخامسة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عقب فوزها على البلجيكية إليز ميرتنز (6-2 و6-3)، لتضرب موعدا ناريا مع السويسرية بليندا بنتشيتش.

وهزمت اللاعبة البيلاروسية منافستها بسهولة نسبيًا لتعزز مكانتها كإحدى أبرز المرشحات للظفر باللقب في ملبورن، وستواجه سابالينكا اختبارا لا يُستهان به أمام بنتشيتش التي تغلبت بدورها على الإيطالية كاميلا جيورجي على ملعب رود لايفر أرينا (6-2 و7-5)، حسب «فرانس برس».

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وقالت سابالينكا إنها ستسعى للتعامل مع الضربات القوية لمنافستها السويسرية وإرسالها الكبير، وتوجهت إلى المراسلين قائلة «يتعلق الأمر بالقدم السريعة في الضربات القليلة الأولى. يجب أن أكون مثل النمر، جاهزة وأبقى متواضعة ومستعدة للتحدي».

واحتاجت سابالينكا إلى 74 دقيقة للفوز على زميلتها السابقة في الزوجي، ميرتنز، حيث فاز هذا الثنائي بخمسة ألقاب معا، بما فيها بطولة أستراليا المفتوحة العام 2021، لكنها أكدّت أنّ المواجهة لم تكن سهلة كما بدت.

وأضافت «من الصعب حقا اللعب ضدها بالتحديد. إنها لاعبة رائعة ومقاتلة مذهلة، كنت أعلم أنها ستكون صعبة. أنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من الحفاظ على تركيزي منذ البداية إلى النهاية للفوز بهذه المباراة لأنها لاعبة رائعة».