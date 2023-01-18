التشكيلة الرسمية لـ«ديربي ميلانو» بين إنتر وإي سي في نهائي كأس السوبر الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب نادي إي سي ميلان ستيفانو بيولي تشكيل فريقه أمام إنتر ميلان في ديربي ميلانو، بالمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، على استاد الملك فهد الدولي، في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

ويشارك فريق إي سي ميلان في بطولة السوبر الإيطالي بعد تحقيقه لقب الدوري، بينما يشارك فريق إنتر ميلان بعد فوزه ببطولة الكأس.

وجاء تشكيل فريق إي سي ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: تاتاروشانو.

خط الدفاع: كالابريا وكيير وتوموري وثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي وإسماعيل بن ناصر وميسياس.

خط الهجوم: دياز ولياو وجيرو.

بينما أعلن سيمون إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان تشكيل فريقه أمام إي سي ميلان، بقيادة الثنائي الهجومي لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو.