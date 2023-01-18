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بصعوبة.. أنس جابر تنتزع بطاقة التأهل للدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 04:45 مساء
بصعوبة.. أنس جابر تنتزع بطاقة التأهل للدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة
أنس جابر تحتفل بتأهلها إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 18 يناير 2023. (الإنترنت)
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انتزعت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، بصعوبة بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، واحتاجت إلى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة 98 عالميا 7-6 (10-8) و4-6 و6-1.

ووجدت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي صعوبة في إرسالاتها الأولى، واضطرت إلى خوض شوط فاصل لحسم المجموعة الأولى في صالحها 7-6 (10-8) في 68 دقيقة، ثم خسرت المجموعة الثانية 4-6، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وضربت التونسية، البالغة من العمر 28 عاما، بقوة في المجموعة الثالثة وكسبتها بسهولة 6-1، وأنهت المباراة في صالحها بعد ساعتين و17 دقيقة.

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وتلتقي جابر التي بلغت ربع النهائي في ملبورن عام 2020، في الدور المقبل مع الأمريكية أليسون ريسكي-أرميتاج الـ49 أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الـ86.

وحددت جابر التي عانت أواخر العام الماضي من إصابة في ركبتها اليسرى، لنفسها هدفين في عام 2023، بأن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من البولندية إيغا شفيونتيك.

«حاولت فقط تنفيذ ما قاله لي مدربي»
وعلقت جابر على أدائها في المجموعة الثالثة قائلة: «حاولت فقط تنفيذ ما قاله لي مدربي». وأضافت مازحة إن: «لم أكن أفعل ذلك حقا، سيقتلني بعد المباراة».

وارتكبت جابر 49 خطأ مباشرا طيلة المباراة أغلبها في المجموعتين الأولى والثانية، لكنها ارتكبت ستة فقط في الثالثة.

وتابعت: «حاولت فقط التحلي بالصبر. إنها رياضة صعبة وأنت بالتأكيد لا تريد أن تلعب ثلاث مجموعات هنا».

وحددت جابر كهدف لها في 2023 بأن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من البولندية إيغا شفيونتيك.

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وفازت جابر التي غابت عن بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بسبب إصابة في الظهر، بلقبي دورتي مدريد وبرلين العام الماضي في موسم أنهته في المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وحجزت الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة بطاقتها إلى الدور الثاني بفوزها السهل على الكندية كاترين سيبوف 6-3 و6-صفر، ولحقت بها البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة بتغلبها على التشيكية تيريزا مارتينكوفا 6-1 و6-4.

وشهد اليوم الثاني من البطولة موجة حر اضطرت المنظمين إلى تأجيل المباريات المقررة على الملاعب غير المغطاة لمدة ثلاث ساعات.

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