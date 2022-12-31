أنس جابر: أسعى للتتويج بلقب في 2023.. ستكون سنة مميزة بالنسبة لي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت اللاعبة التونسية والمصنفة الثانية عالميًا أنس جابر، سعيها للتتويج بلقب في بطولات «غراند سلام»، العام المقبل 2023، مضيفة أن 2022، كان عامًا مميزًا بالنسبة لها، إذ وصلت لنهائي بطولة «ويمبلدون».

وقالت أنس في تصريح لها عقب مشاركتها في دورة أديلايد الأسترالية، حيث صنفت في المركز الأول: «كنت جاهزة لتحقيق لقب في 2022، لكن للأسف لم يقدر لي ذلك، سأسعى بكل ما أملك للفوز ببطولة من البطولات الأربع الكبرى، يجب علي فعل ذلك»، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

- حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر

- أنس جابر تحتفظ بوصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس

وتابعت المصنفة الثانية عالميًا: «سعدت بخوض نهائيين في بطولات «الغراند سلام»، سأركز في 2023 على اللعب براحة أكبر وتركيز شديد، لتحقيق أول لقب لي».

وأكملت جابر: «أشعر أن 2023 ستكون سنة مميزة لي، أنا أتدرب بشكل مكثف، وأعطي كل ما أستطيع في المباريات، وأعتقد أنني وصلت للجاهزية المطلوبة للتويج».