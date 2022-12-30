إنزو فيرنانديز يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي.. وتشيلسي الأقرب لضمه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن الدولي الأرجنتيني إنزو فيرنانديز والحائز جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022، يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز «البرميرليغ».

وأضاف فابريزيو عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى بقوة لضم الموهبة الأرجنتينية الشابة، من فريقه بنفيكا البرتغالي، وهو النادي الأكثر جدية في سباق التعاقد، إذ يسعى للظفر بخدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وسيتقدم تشيلسي بعرض أولي ضخم لإدارة النادي البرتغالي، للظفر بخدمات إنزو، لكنه لن يقترب من قيمة كسر عقد اللاعب «120 مليون يورو».