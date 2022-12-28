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عودة حكيم زياش وماتيو كوفازيتش لتدريبات تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 10:13 مساء
عودة حكيم زياش وماتيو كوفازيتش لتدريبات تشيلسي
المغربي حكيم زياش والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش في تدريبات الفريق في لندن استعدادًا للمشاركة في المباريات، 28 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء عودة لاعبيه المغربي حكيم زياش والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لتدريبات الفريق، بعد إجازة قصيرة عقب كأس العالم 2022.

وانضم الثنائي لتدريبات فريقهما اليوم بعد انتهاء إجازتهما التي حصلا عليها بإذن من النادي، بعد مشاركتهما في نهائيات كأس العالم 2022، وذلك حسب ما نشره الموقع الرسمي للنادي.

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ويعود المهاجم حكيم زياش بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا مع منتخب بلاده، بالوصول لنصف نهائي المونديال، قبل الهزيمة أمام فرنسا بهدفين، ليكون المنتخب المغربي أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور.

المغرب رابع المونديال
وتواجه الثنائي زياش وكوفا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، قبل أن تحقق كرواتيا المركز الثالث بعد التغلب على المغرب رابع المونديال بهدفين مقابل هدف واحد.

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