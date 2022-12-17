مدرب المنتخب الأرجنتيني: تشرفت بقيادة بلادي لنهائي المونديال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني على جاهزية منتخب بلاده لخوض المنافسة النهائية أمام المنتخب الفرنسي غدًا الأحد على ملعب لوسيل، في نهائي كأس العالم 2022، والتي ستنطلق في الخامسة مساء.

وعبر ليونيل سكالوني عن إعجابه بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، مؤكدًا أن المباراة سيظهر فيها عديد اللاعبين المميزين، وستكون المباراة جماعية وستحسمها تفاصيل صغيرة، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأكمل سكالوني: «تشرفت بقيادة منتخب بلادي إلى نهائي المونديال،وأسعى لتحقيق حلمي بالفوز به، بدأت مهمتي في ظروف صعبة كان يمر بها المنتخب، وعملنا كعائلة واحدة، واستطعنا التغلب على الصعاب وتحقيق نتائج إيجابية، ونتمنى الاستمرار في ذلك حتى النهاية».

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وتابع: «نحن حاليا في أفضل مراحلنا ونود أن يكون لدينا لاعبون يشعرون أنهم جزء من هذه التشكيلة فالجميع سواء في الملعب أو على الدكة قد ساهموا في بلوغنا هذا الدور وكلهم مستمتعون بوجودهم هنا ويشعرون بالفخر بالانتماء للمنتخب ولدينا مباراة تاريخية غدا وسنتذكرها دائما ونحن في أتم الجاهزية لها».

وأردف: «لا يجب حصر المباراة في ميسي ومبابي فقط، ستكون المباراة بين منتخبين كبيرين، يملكان لاعبين رائعين، وسنسعى لتحقيق الكأس لإسعاد جماهيرنا الرائعة».

مسك الختام لميسي .. كأس

وأمل المدرب الأرجنتيني أن يحقق ميسي لقب كأس العالم غدًا، حتى يكون مسك الختام لمسيرته الدولية رفقة المنتخب، وأن يقدم أفضل أداء له أمام فرنسا لتحقيق الفوز.

وأضاف سكالوني: «الجماهير الأرجنتينية تدفعنا للقتال في كل مباراة، نشعر بهم خلفنا، وسنسعى لحسم المباراة قبل الوصول لركلات الترجيح، نعلم قوة المنتخب الفرنسي، وسنحاول إيقافه».