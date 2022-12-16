الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية

القاهرة - بوابة الوسط

أكمل المنتخب الأرجنتيني، اليوم الجمعة، حصته التدريبية قبل الأخيرة، استعدادًا لملاقاة المنتخب الفرنسي في نهائي بطولة كأس العالم 2022، الذي ينطلق الأحد المقبل في الخامسة مساءً، على ملعب لوسيل.

وأعطى المدرب الوطني ليونيل سكالوني يومًا راحة للاعبيه عقب إقصاء منتخب كرواتيا في نصف نهائي المونديال، قبل أن يعود اللاعبون المتاحون لاستئناف التدريبات مرة أخرى استعدادًا للنهائي، وذلك وفق ما نشرته الوكالة القطرية «قنا».

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وأجرى سكالوني تدريبات بدنية قبل أن يوزع اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبون الذين شاركوا أساسيين في مواجهة كرواتيا، بينما ضمت الثانية باقي اللاعبين، وركز الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني على تمارين بدنية في صالة «الجيم»، للتخلص من الأحمال الزائدة وحالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبون، إذ يخوض أساسيو مباراة كرواتيا مرحلة استشفاء، استعدادًا للنهائي.

أجويرو حاضرًا

وشهدت التدريبات تواجد مهاجم «التانجو» السابق سيرخيو أغويرو، الذي حرص على التواجد لدعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الفوز في المباراة لتحقيق اللقب الأغلى.

غيابات «التانجو»

وغاب عن التدريبات الجماعية كل من المهاجم لاوتارو مارتينيز ولاعب الوسط أليخاندرو غوميز، بعد شعورهم ببعض الإجهاد، ليقرر الجهاز الفني تدريبهما بشكل منفرد ضمن برنامج لإعادة تأهيلهما.

وحضرت بعض الجماهير الأرجنتينية تدريبات منتخب بلادها ولكن خلف الأسوار وظلت تهتف للاعبين وخاصة القائد ليونيل ميسي، فيما ستقفل أمامهم التدريبات الأخيرة غدًا، في تمام السادسة، إذ سيدخل المنتخب معسكرًا مغلقًا استعدادًا لفرنسا.