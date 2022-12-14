ميسي عن نهائي المونديال: أسعى لأن تكون الرقصة الأخيرة بقمة مستواي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيقدم أفضل مستوى له في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، وشدد على أنها ستكون الرقصة الأخيرة له على مستوى التمثيل الدولي لمنتخب «التانغو».

وصرح ميسي أنه فخور برحلته مع المنتخب الأرجنتيني، معبرًا عن فرحته بإنهائها بلعب المباراة النهائية لكأس العالم، وذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وقال ليونيل: «النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون 2026، أعتقد أنني لن أكون قادرًا وقتها على تمثيل المنتخب، لذلك سأقدم أفضل ما لدي لإنهاء هذه النسخة بأفضل نتيجة».

وأضاف ليونيل ميسي: «أنا أستمتع كثيرًا بهذه النسخة، وأحصل على دعم رائع من أسرتي ومن الجماهير الرائعة التي تسير خلفنا في كل مباراة، أشعر أنني بحالة فنية وبدنية جيدة لخوض المباريات، الدعم الذي نتلاقاه يعطينا القوة، ونسعى لتحقيق الإنجاز الذي نتمناه جميعًا».

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واختتم قائد المنتخب الأرجنتيني حديثه قائلًا: «الأرجنتين من أفضل المنتخبات في البطولة، خضنا وقتًا إضافيًا أمام منتخب هولندا، وشعرنا بالإرهاق، لكننا استجمعنا قوانا وعدنا بكل قوة أمام المنتخب الكرواتي، كنا نعلم أننا يجب أن نستغل الفرص التي تتاح لنا، وحققنا المطلوب بالفوز والصعود إلى النهائي».