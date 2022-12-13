الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الأرجنتيني انتصارًا غاليًا على نظيره الكرواتي، بنتيجة 3- 0، على ملعب لوسيل، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

النهائي السادس لمنتخب الأرجنتين

وبلغ منتخب الأرجنتين النهائي السادس في تاريخه ببطولة كأس العالم، بمؤازرة حشد كبير من الجمهور ما جعل رجال المدرب ليونيل سكالوني يشعرون كأنهم يلعبون على أرضهم.

وسجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 34 بعدما حصل على ركلة جزاء بسبب عركلته من قبل دومنيك ليفاكوفيتش داخل منطقة الجزاء. وأصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم، بواقع 11 هدفا متخطيا باتيستوتا الذي يملك 10 أهداف فقط.

أرقام ليونيل ميسي

كما أصبح ميسي هداف بطولة كأس العالم الحالية برصيد 5 متساويًا مع كيليان مبابي، الذي يخوض غدًا الأربعاء الطرف الثاني في نصف نهائي البطولة أمام المنتخب المغربي.

وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب أرجنتيني يسجل في ثلاثة أدوار إقصائية مختلفة بكأس العالم، بالإضافة إلى أنه أصبح أكبر لاعب يسجل 5 أهداف في نسخة واحدة بالمونديال.

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بطولة مميزة لـ«جوليان ألفاريز»

أما جوليان ألفاريز فقد سجل الهدفين الثاني بطريقة مارادونية بالدقيقية 39، والثالث في الدقيقة 69، ليرتفع رصيده إلى 4 أهداف مع منتخب الأرجنتين في البطولة، بعد مشاركته في 5 مباريات، من بينها 3 مباريات ضمن التشكيلة الأساسية.

وتلتقي الأرجنتين في النهائي المقرر الأحد على الملعب عينه مع فرنسا حاملة اللقب أو المغرب اللذين يلتقيان الأربعاء على استاد البيت في الخور.