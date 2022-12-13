47 مليون أرجنتيني يدعمون ميسي في مسيرته لمقارعة الأسطورتين بيليه ومارادونا

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض ليونيل ميسي مدعوماً من 47 مليون أرجنتيني ومئات الملايين حول العالم من عشاق موهبته الصارخة، نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، الثلاثاء ضد كرواتيا المقاومة حتى الرمق الأخير، بحثاً عن لقب وحيد ينقص خزانته المترفة، وبحال تخطيه الاستحقاق الأول، يتعيّن على الأرجنتين الخضوع لامتحان أصعب في نهائي الأحد، أمام فرنسا حاملة اللقب أو المغرب مفاجأة البطولة الجميلة والمدعوم من مئات ملايين الأفارقة والعرب.

الجماهير تزحف من بوينوس أيرس

لكن قبل التفكير في استحقاق ثان قد لا يتحقّق، يتعيّن على «البرغوث» تخطي كرواتيا على استاد لوسيل المتوقع أن يغص بجماهير زاحفة من بوينوس أيرس وأخرى مقيمة في الدوحة، عبرت طوال البطولة عن دعمها غير المنقطع لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، وأحرز ابن الخامسة والثلاثين كل الألقاب الممكنة، خصوصاً مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، واتبعها بتتويج قاري مع منتخب بلاده في كوبا أميركا في عقر دار البرازيل العام 2021، لكن اللقب العالمي الأهم لا يزال يهرب من لاعب سجل 790 هدفاً، بعد أربع إخفاقات أقربها للتويج عام 2014 عندما خسر في الرمق الأخير أمام ألمانيا، بحسب «فرانس برس».

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تتويجه الأحد، سيضعه دون أي شك بمصاف البرازيلي بيليه، المتوج ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970 ومواطنه الراحل دييغو مارادونا الذي قاد بمفرده الأرجنتين إلى لقبها الثاني في 1986، وكما فعل مارادونا قبل 36 عاماً، ولو بنسب مختلفة، يقدّم ميسي مستويات رائعة في قلب تشكيلة لا تضم نجوماً خارقين في الملاعب الأوروبية كما في العقدين الأخيرين.

سجّل لاعب باريس سان جرمان الفرنسي حتى الآن أربعة أهداف ومرّر كرتين حاسمتين، ويدرك تماماً أنها الفرصة الأخيرة له في المسابقة كما عبّر عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة، وقال ميسي «ستكون مباراة قوية جداً. أثبتت كرواتيا نجاعتها، وتبيّن أنه إذا تركنا لهم فرصة اللعب، يملكون لاعبين قادرين على الاستحواذ خصوصاً في خط الوسط».