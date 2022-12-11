  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الإنجليزي يدعم المنتخب عقب الخروج من المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 09:37 مساء
الاتحاد الإنجليزي يدعم المنتخب عقب الخروج من المونديال
المدرب غاريث ساوثغيت ولاعبي المنتخب الإنجليزي عقب الإقصاء أمام فرنسا من ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

عبر المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارك بولينجام عن حزنه الشديد لتوديع منتخب بلاده منافسات كأس العالم 2022، على يد فرنسا من الدور ربع النهائي.

وقال مارك في بيان أصدره اليوم الأحد: «نشعر بالألم حيال الهزيمة والخروج القاسي أمام الفرنسيين، مثل كل مشجعي ولاعبي ومدربي المنتخب الوطني»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «ميرور» الإنجليزية.

وأضاف بولينجام: «لقد أدى اللاعبون دورهم على أكمل وجه، كما أن ساوثغيت أعد فريقه بشكل مثالي وقدموا بطولة رائعة، كذلك القائد هاري كين الذي ساعد المنتخب كثيرًا خلال المباريات».

- ديدييه ديشامب يستمر في قيادة «الديوك» حتى 2024
- بإقصاء الإنجليز.. فرنسا تتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي المونديال (صور)

وأشار مدير الاتحاد إلى أن الجيل الحالي لا يزال شابًا، لكنه مثير للإعجاب، ودعا لدعم الفريق والفخر به على ما قدموه في المونديال، مشيرًا إلى أن المستقبل لا يزال أمامهم لتحقيق إنجاز أكبر للكرة الإنجليزية.

كما أكد مارك بولينجام أن الخسارة أمام أبطال العالم لا تعد نهاية المطاف، فبرغم الحسرة وخيبة الأمل، فإنه يجب على الجميع أن يكونوا فخورين بمنتخب بلادهم، الذين عملوا بجد طوال البطولة، وقدموا مباريات رائعة.

شكوك حول مستقبله
ولدى غاريث ساوثغيت عقد مع الاتحاد الإنجليزي يمتد حتى يورو 2024، على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأول، لكنه صرح بأنه يحتاج وقتًا للتفكير بشأن مستقبله، عقب الإقصاء أمام فرنسا في ربع نهائي المونديال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فيفا» يستبدل كرة «الرحلة» بـ«الحلم» في نصف النهائي ونهائي المونديال
«فيفا» يستبدل كرة «الرحلة» بـ«الحلم» في نصف النهائي ونهائي ...
ماكرون يتوجه إلى قطر الأربعاء لحضور نصف نهائي المونديال بين فرنسا والمغرب
ماكرون يتوجه إلى قطر الأربعاء لحضور نصف نهائي المونديال بين فرنسا...
ديدييه ديشامب يستمر في قيادة «الديوك» حتى 2024
ديدييه ديشامب يستمر في قيادة «الديوك» حتى 2024
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية بمونديال قطر
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية ......
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة...
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ...
غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا
غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا...
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع...
المزيد
في رسالة مؤثرة.. كرستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
في رسالة مؤثرة.. كرستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج...
الاتحاد الإنجليزي يدعم المنتخب عقب الخروج من المونديال
الاتحاد الإنجليزي يدعم المنتخب عقب الخروج من المونديال...
قائد المنتخب المغربي: نعيش حلما جميلا
قائد المنتخب المغربي: نعيش حلما جميلا...
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال...
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط