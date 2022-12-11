الاتحاد الإنجليزي يدعم المنتخب عقب الخروج من المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

عبر المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارك بولينجام عن حزنه الشديد لتوديع منتخب بلاده منافسات كأس العالم 2022، على يد فرنسا من الدور ربع النهائي.

وقال مارك في بيان أصدره اليوم الأحد: «نشعر بالألم حيال الهزيمة والخروج القاسي أمام الفرنسيين، مثل كل مشجعي ولاعبي ومدربي المنتخب الوطني»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «ميرور» الإنجليزية.

وأضاف بولينجام: «لقد أدى اللاعبون دورهم على أكمل وجه، كما أن ساوثغيت أعد فريقه بشكل مثالي وقدموا بطولة رائعة، كذلك القائد هاري كين الذي ساعد المنتخب كثيرًا خلال المباريات».

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وأشار مدير الاتحاد إلى أن الجيل الحالي لا يزال شابًا، لكنه مثير للإعجاب، ودعا لدعم الفريق والفخر به على ما قدموه في المونديال، مشيرًا إلى أن المستقبل لا يزال أمامهم لتحقيق إنجاز أكبر للكرة الإنجليزية.

كما أكد مارك بولينجام أن الخسارة أمام أبطال العالم لا تعد نهاية المطاف، فبرغم الحسرة وخيبة الأمل، فإنه يجب على الجميع أن يكونوا فخورين بمنتخب بلادهم، الذين عملوا بجد طوال البطولة، وقدموا مباريات رائعة.