قائد المنتخب المغربي: نعيش حلما جميلا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد المنتخب المغربي رومان سايس أن طموح بلاده يجب أن يستمر لما هو أبعد من نصف النهائي، مشيرًا إلى أن ما صنعوه في كأس العالم 2022، هو حلم جميل يتمنى استمراره.

وقال سايس: «إقصاء المنتخب البرتغالي ليس صدفة، كذلك مشوارنا طوال البطولة، لقد برهنا على جودتنا للجميع، فإقصاء البرتغال بنجومها العالميين، ليس صدفة أبدًا»، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأضاف رومان: «كنا مركزين جدًا خلال جميع اللقاءات، وطبقنا تعليمات مدربنا وليد، لا يهم من يشارك، فكل من دخلوا إلى أرض الميدان قدموا أقصى جهد لهم، وحققنا جميعًا الهدف المطلوب».

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وعبر رومان سايس عن حزنه لخروجه من المباراة بسبب الإصابة، إذ كان يرغب في المواصلة، لتقديم كل ما يملك للمنتخب، بالرغم من ثقته الكاملة في رفاقه الذين يلعبون بروح جماعية، ويرغبون في تحقيق الهدف نفسه.

واختتم قائد المنتخب المغربي حديثه قائلًا: «لا يجب أن نفرط في الاحتفال، لا يزال أمامنا مباراتنا لتحقيق هذا الحلم، لن نكتفي بما حققناه، فخلفنا جماهير متعطشة، ترغب في تحقيق المزيد».