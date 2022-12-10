الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فتح تحقيق بشأن أحداث مباراة منتخبي الأرجنتين وهولندا في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022، والتي أشهر فيها الحكم الإسباني ماتيو لاهوز 18 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء، في رقم قياسي بالمونديال.

وأوضح الاتحاد الدولي أن لجنة الانضباط فتحت تحقيقًا ضد الاتحاد الأرجنتيني بشأن انتهاك محتمل للمادتين 12 (سوء تصرف اللاعبين والمسؤولين)، و16 (النظام والأمن في المباريات)، فيما ينظر في انتهاك محتمل ضد المنتخب الهولندي للمادة 12 (ميثاق الانضباط «للفيفا»)، وذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وشهدت مباراة الأرجنتين وهولندا إشهار الحكم لاهوز 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة للاعب الهولندي دينزل دومفريس، عقب نهاية المباراة.

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وذكر التقرير الرسمي للمباراة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن لاهوز أنذر ثمانية لاعبين من المنتخب الهولندي، منهم دومفريس وفوتر فيجورست.

بينما حصل ثمانية لاعبين من المنتخب الأرجنتيني على بطاقات أيضًا، وكذلك مدربه ليونيل سكالوني ومساعده والتر صامويل، فيما أٌقصي دومفريس بالبطاقة الحمراء.